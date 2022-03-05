Названы новые методы мошенничества и способы от них защититься

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предупредил о новых методах мошенников и назвал способы защиты от них. Специалист посоветовал пользоваться критическим мышлением, чтобы не попадаться на уловки злоумышленников. Своими рекомендациями он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Надо признать, что общее число звонков мошенников снизилось. Но в целом они остаются, и нужно быть настороже», — предупредил Лукацкий.

Разница в инфоповоде

Он заявил, что в сущности мошеннические схемы остались те же, что появились в период пандемии коронавируса. Разница заключается в инфоповоде, отметил он.

«Например, мошенники звонят с предложением помощи с переводом денег на безопасные счета в связи с тем, что отключат SWIFT, либо с тем, что Центральный банк введет ограничение вывода средств и так далее. Используются совершенно разные предлоги, связанные с тем, что у человека якобы в какой-то момент времени не будет возможность снять, забрать, перевести свои деньги, поэтому ему предлагают заранее перевести их на безопасные счета. В условиях паники определенные люди охотнее поддаются на такие уловки мошенников, чем это было до начала текущих событий», — пояснил эксперт в области безопасности.

Также осуществляются схемы, направленные на родителей, у которых есть дети призывного возраста, рассказал Лукацкий. Злоумышленники звонят таким людям и предлагают за определенную сумму помочь с тем, чтобы ребенок не пошел в армию в случае призыва и мобилизации, указал он.

«Распространились звонки или рассылка о якобы секретных распоряжениях или сайтах, которые содержат всю правду о текущих событиях», — сообщил Лукацкий. По его словам, таким образом туда завлекают пользователей, затем компрометируют их компьютеры и крадут логины и пароли.

Рекомендации по защите от подобных атак остаются прежними, заявил он.

Пользуйтесь критическим мышлением. Если вам предлагают что-то сделать с вашими деньгами, разумеется, ничего этого не делать. Никаких безопасных счетов сегодня не существует Алексей Лукацкий эксперт по информационной безопасности

«Если есть какие-то опасения, можно самостоятельно позвонить в банк или, ввиду увеличившегося числа звонков на горячие линии, можно сходить в банк ногами и узнать на месте, что происходит. Критически оценивайте звонящего и, как только появляется тема с деньгами, кладите трубку и самостоятельно перепроверяйте в своем финансовом учреждении», — заключил эксперт.

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