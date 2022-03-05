Nordwind Airlines приостановит полеты за рубеж

Авиакомпания Nordwind Airlines с 7 марта приостанавливает все свои международные рейсы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.

Отмечается, что Nordwind Airlines совместно с партнером PegasFly приняла такое решение «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

В сообщении говорится, что пассажиры с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Также в авиакомпании сообщили, что пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть билеты или перенести вылет на любой рейс.

Ранее лоукостер «Победа» сообщил об отмене зарубежных рейсов с 8 марта. Как отметили в авиакомпании, решение о приостановке выполнения полетов за границу было принято в соответствии с рекомендацией Росавиации. Так, «Победа» отменит все международные рейсы с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания перелетов.

Такое же решение приняли в «Аэрофлоте». Так, с 6 марта авиакомпания прекратит допуск на рейсы за границу для пассажиров, имеющих билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта. Как заявили представители перевозчика, исключением станут рейсы в Белоруссию.