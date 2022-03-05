«Аэрофлот» приостановит все рейсы за границу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановит выполнение всех международных рейсов с 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили представители перевозчика, исключением станут рейсы в Белоруссию. Также отмечается, что с 6 марта прекращается допуск на рейсы за границу для пассажиров, имеющих билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта.

«Аэрофлот» уточняет, что такое решение принято «для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров». Кроме того, авиакомпания объявила о готовности полного возврата средств за отмененные рейсы.

Пассажирам, которые находятся в настоящий момент за рубежом и имеют на руках обратные билеты, порекомендовали переоформить проездные документы на ближайшие даты.

При этом авиакомпания продолжит в полном объеме выполнять рейсы внутри России за исключением ряда городов на юге страны.

Ранее, 4 марта, российская авиакомпания S7 объявила об отмене всех международных рейсов с 5 марта. В настоящий момент с пассажирами работают специалисты перевозчика — они помогают путешественникам вернуться домой из-за границы на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета.