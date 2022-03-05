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Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу

Лоукостер «Победа» с 8 марта приостанавливает полеты за границу

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Еще один российский перевозчик, лоукостер «Победа», сообщил об отмене зарубежных рейсов с 8 марта. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в авиакомпании, решение о приостановке выполнения полетов за границу было принято в соответствии с рекомендацией Росавиации. Так, «Победа» отменит все международные рейсы с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания перелетов.

Ранее в марте такое же решение приняли в «Аэрофлоте». Так, с 6 марта авиакомпания прекратит допуск на рейсы за границу для пассажиров, имеющих билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта. Как заявили представители перевозчика, исключением станут рейсы в Белоруссию.

Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Уточнялось, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.

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Дарья Рыбак
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