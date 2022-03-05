ОБСЕ призвала стороны прекратить военные действия на Украине

ОБСЕ призывает Россию и Украину прекратить огонь на время переговоров и продолжить создавать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан. Об этом заявил председатель организации Збигнев Рау, сообщает РИА Новости.

«Призываю прекратить кровопролитие, прекратить военные действия на период мирных переговоров между Россией и Украиной», — сказал Рау.

Также он подчеркнул, что обеим сторонам конфликта стоит соблюдать международное право, с достоинством относиться к военнопленным и создать как можно больше гуманитарных коридоров для жителей.

«Наш приоритет — оказание помощи сотням тысяч, а вскоре, возможно, и миллионам беженцев», — добавил председатель.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что 5 марта с 10 часов утра по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Позже Москва заявила о попытках украинских властей препятствовать эвакуации граждан.