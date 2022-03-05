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Минобороны обвинило националистов в препятствии эвакуации мирного населения

Минобороны заявило, что националисты блокируют вывод граждан по гуманитарным коридорам

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бойцы националистических батальонов не дают мирному населению Украины выйти через организованные российской армией гуманитарные коридоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Согласно заявлению ведомства, бойцы радикальных формирований заминировали выезд с территории окруженных городов, ввели комендантский час и угрожают физической расправой заблокированным гражданам.

Также в Минобороны обвинили украинских националистов в том, что они избили группу из 20 пакистанских студентов, которые пытались самостоятельно покинуть Сумы. Там уточнили, что сейчас в Харькове и Сумах удерживается несколько тысяч иностранцев, в том числе студенты, в отношении которых участились случаи дискриминации по расовому признаку.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал его повлиять на Киев в вопросе организации эвакуации иностранных граждан. Аналогичный разговор он провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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