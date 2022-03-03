Путин призвал Макрона помочь с эвакуацией иностранцев на Украине

Президент России Владимир Путин призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона принять участие в организации безопасной эвакуации для иностранцев с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В первую очередь речь шла о большой группе выходцев из Индии и Вьетнама, которым, по информации Минобороны, националистические группировки не дают покинуть Харьков.

В Кремле заявили, что французский лидер пообещал обсудить этот вопрос с руководством Украины. Там подчеркнули, что Москва и Париж условились продолжить контакты по этому и другим вопросам.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные готовы установить режим тишины и предоставить гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с территории Украины.

В четверг, 3 января, в ООН сообщили, что территорию Украины покинуло уже более миллиона беженцев. На территорию России прибыло более 130 тысяч выходцев с Донбасса.