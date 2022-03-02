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Турчак уточнил число пересекших российскую границу беженцев

Турчак заявил о 132 тысячах беженцев с Донбасса, пересекших российскую границу
Андрей Турчак

Андрей Турчак. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Границу России пересекли 132 тысячи беженцев с Донбасса. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает ТАСС.

Он добавил, что представители его партии работают с беженцами, оказывая помощь в их размещении.

В пятницу, 25 февраля, сообщалось о том, что количество пересекших российскую границу беженцев составило 120 тысяч.

Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля на фоне обострения ситуации в регионе. Первые беженцы прибыли тогда в Ростовскую область. Президент России Владимир Путин направил ВРИО главы МЧС Александра Чуприяна курировать ситуацию с прибытием и размещением эвакуированных.

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Роман Кирьянов
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