Минобороны объявило о создании условий для эвакуации граждан с Украины
Минобороны сообщило об объявлении режима тишины для эвакуации мирного населения с Украины
Вооруженные силы России устроят режим тишины, чтобы граждане могли эвакуироваться с Украины через гуманитарные коридоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что готовы обеспечить все условия для безопасного вывода мирного населения с территории боевых действий.
Там также подчеркнули, что в Харькове украинские националисты препятствуют эвакуации 6 тысяч иностранных граждан.
Ранее в ООН сообщили, что общее количество беженцев, покинувших Украину за неделю боевых действий, составило более миллиона человек. В Россию с начала объявленной 18 февраля эвакуации прибыло более 130 тысяч беженцев с Донбасса.