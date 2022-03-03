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Минобороны объявило о создании условий для эвакуации граждан с Украины

Минобороны сообщило об объявлении режима тишины для эвакуации мирного населения с Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России устроят режим тишины, чтобы граждане могли эвакуироваться с Украины через гуманитарные коридоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что готовы обеспечить все условия для безопасного вывода мирного населения с территории боевых действий.

Там также подчеркнули, что в Харькове украинские националисты препятствуют эвакуации 6 тысяч иностранных граждан.

Ранее в ООН сообщили, что общее количество беженцев, покинувших Украину за неделю боевых действий, составило более миллиона человек. В Россию с начала объявленной 18 февраля эвакуации прибыло более 130 тысяч беженцев с Донбасса.

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Роман Кирьянов
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