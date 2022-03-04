Путин попросил Шольца помочь в эвакуации иностранцев с Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем попросил его повлиять на Киев в вопросе эвакуации иностранцев с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также там подчеркнули, что президент попросил добиться скорейшего освобождения тех иностранцев, которые зпротив воли удерживаются в зоне боевых действий.

В четверг, 3 марта, российский лидер обратился с аналогичной просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские войска готовы установить режим тишины и создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий.

