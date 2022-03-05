Аналитик фармрынка объяснил работу российского препарата от COVID-19
Препарат центра имени Гамалеи «Гамковимаб» против COVID-19 на основе моноклональных антител будет применяться для лечения, а не профилактики коронавирусной инфекции. В разговоре с «Лентой.ру» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma рассказал, что он показан для пациентов с тяжелой формой заболевания.
Лекарственное средство состоит из двух доз и будет вводиться внутривенно. В мире уже существуют медикаменты для лечения коронавируса, созданные по такому же принципу. Как будет работать новый российский препарат, объяснил Николай Беспалов.
Препарат специфически связывается с вирусными частицами и прекращает их развитие при попадании в организм. По сути, это антидот, который блокирует развитие вируса
«Гамковимаб» не получит широкого распространения, а купить его в обычной аптеке будет достаточно сложно. При этом препарат будет стоить дорого — несколько десятков тысяч рублей. Получить его смогут те, кто болеет в тяжелой форме, объяснил Николай Беспалов.
«Препарат будет показан пациентам с очень тяжелым течением ковида. Этот продукт будет применяться не всеми поголовно, но все же это достаточно обширная категория людей. Такие продукты не рассчитаны на домашнее использование, это продукты для использования в лечебно-профилактических учреждениях однозначно. Даже если кто-то сможет купить его в аптеке, правильно использовать будет невозможно», — полагает он.
Как это работает
Моноклональные антитела — это специальный биотехнологический продукт, полученный искусственным путем с помощью манипуляций в культурах клеток. По похожему принципу работают средства, созданные на основе плазмы переболевших COVID-19.
Это не замена вакцинации, а один из инструментов системы здравоохранения, чтобы победить пандемию. Без профилактических мер никакими лечебными препаратами ничего нельзя будет сделать
«На самых ранних этапах пандемии американского президента лечили "коктейлями" антител, применялись в экспериментальном порядке похожие продукты. Сейчас они представлены на рынке, их реализуют несколько компаний. По сути, у нас есть некий аналог этих продуктов, которые мы создали самостоятельно. Это точно не профилактическое средство, а достаточно сложный лечебный препарат», — рассказал Беспалов.
Минздрав России выдал разрешение центру имени Гамалеи на проведение первых двух фаз клинических испытаний «Гамковимаба». В исследованиях примет участие 101 доброволец, их завершение намечено на 31 декабря.