Аналитик фармрынка объяснил работу российского препарата от COVID-19

Препарат центра имени Гамалеи «Гамковимаб» против COVID-19 на основе моноклональных антител будет применяться для лечения, а не профилактики коронавирусной инфекции. В разговоре с «Лентой.ру» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma рассказал, что он показан для пациентов с тяжелой формой заболевания.

Лекарственное средство состоит из двух доз и будет вводиться внутривенно. В мире уже существуют медикаменты для лечения коронавируса, созданные по такому же принципу. Как будет работать новый российский препарат, объяснил Николай Беспалов.

Препарат специфически связывается с вирусными частицами и прекращает их развитие при попадании в организм. По сути, это антидот, который блокирует развитие вируса Николай Беспалов директор по развитию аналитической компании RNC Pharma

«Гамковимаб» не получит широкого распространения, а купить его в обычной аптеке будет достаточно сложно. При этом препарат будет стоить дорого — несколько десятков тысяч рублей. Получить его смогут те, кто болеет в тяжелой форме, объяснил Николай Беспалов.

«Препарат будет показан пациентам с очень тяжелым течением ковида. Этот продукт будет применяться не всеми поголовно, но все же это достаточно обширная категория людей. Такие продукты не рассчитаны на домашнее использование, это продукты для использования в лечебно-профилактических учреждениях однозначно. Даже если кто-то сможет купить его в аптеке, правильно использовать будет невозможно», — полагает он.

Как это работает

Моноклональные антитела — это специальный биотехнологический продукт, полученный искусственным путем с помощью манипуляций в культурах клеток. По похожему принципу работают средства, созданные на основе плазмы переболевших COVID-19.

Это не замена вакцинации, а один из инструментов системы здравоохранения, чтобы победить пандемию. Без профилактических мер никакими лечебными препаратами ничего нельзя будет сделать Николай Беспалов директор по развитию аналитической компании RNC Pharma

«На самых ранних этапах пандемии американского президента лечили "коктейлями" антител, применялись в экспериментальном порядке похожие продукты. Сейчас они представлены на рынке, их реализуют несколько компаний. По сути, у нас есть некий аналог этих продуктов, которые мы создали самостоятельно. Это точно не профилактическое средство, а достаточно сложный лечебный препарат», — рассказал Беспалов.

Минздрав России выдал разрешение центру имени Гамалеи на проведение первых двух фаз клинических испытаний «Гамковимаба». В исследованиях примет участие 101 доброволец, их завершение намечено на 31 декабря.

