У переболевших коронавирусом россиян обнаружили «черную плесень»

Врачи в Тюмени успешно вылечили пациентов с тяжелым осложнением после COVID-19. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на пресс-службу Областной клинической больницы № 2.

Уточняется, что речь идет о мукормикозе, известном как «черная плесень». Данную грибковую инфекцию выявили у восьми пациентов.

Как объяснили медики, это недуг считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне коронавируса. Симптомами мукормикоза являются заложенность носа и неприятный гнилостный запах из носовой полости. Он поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа. При этом инфекция быстро распространяется и захватывает новые области.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил о вероятности заболеть «черной плесенью» в России. Он подчеркнул, что инфекция характерна для климата с высокими температурами и очень высокой влажностью.