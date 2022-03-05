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В России захотели создать аналог Booking.com

Вице-премьер Чернышенко поручил создать в России аналог сервису бронирования Booking.com

Фото: Unsplash

Власти захотели создать отечественный аналог сервиса по бронированию отелей Booking.com после его ухода с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим предложением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко — он поручил разработку Ростуризму совместно с Минцфиры.

Ранее, 4 марта, сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России. Агрегатор больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри страны. При этом поиск зарубежных отелей доступен.

Позже ситуацию прокомментировал представитель сервиса. По его словам, предоставление туристических услуг в России приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

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Мария Гейн
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