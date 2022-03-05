В России захотели создать аналог Booking.com

Власти захотели создать отечественный аналог сервиса по бронированию отелей Booking.com после его ухода с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим предложением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко — он поручил разработку Ростуризму совместно с Минцфиры.

Ранее, 4 марта, сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России. Агрегатор больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри страны. При этом поиск зарубежных отелей доступен.

Позже ситуацию прокомментировал представитель сервиса. По его словам, предоставление туристических услуг в России приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».