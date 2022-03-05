Пресс-секретарь посольства США в Москве решил покинуть Россию

Пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц решил покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уезжаю из Москвы», — говорится в автоматическом ответе дипмиссии на письменный запрос агентства.

Ранее все сотрудники американского посольства в Белоруссии прекратили работу и покинули республику. На прикрепленном к публикации фото над посольством спускают американский флаг. Глава дипмиссии Джули Фишер заявила, что белорусское правительство потеряло независимость из-за «соучастия» Минска в спецоперации России на Украине.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС и ряд других стран ввели ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.