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Все американские дипломаты покинули Белоруссию

Посольство США подтвердило отъезд дипломатов из Белоруссии

Фото: Shutterstock

Все сотрудники американского посольства в Белоруссии прекратили работу и покинули республику. Об отъезде дипломатов из Минска сообщила в Twitter глава дипмиссии Джули Фишер.

На прикрепленном к публикации фото над посольством спускают американский флаг. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил прекращение деятельности американской миссии в Белоруссии.

В одном из последних сообщений Фишер заявила, что белорусское правительство потеряло независимость из-за «соучастия» Минска в специальной операции России в Донбассе.

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Сообщение о прекращении деятельности дипмиссии появилось ранее 28 февраля. В американском ведомстве пояснили, что данные меры были приняты из соображений безопасности на фоне ситуации на Украине.

Государственный департамент также порекомендовал гражданам США покинуть территорию России. По мнению Госдепа, американцев в России могут преследовать силы госбезопасности.

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Дмитрий Настасьев
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