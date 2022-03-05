Китай вывел на орбиту семь спутников

Китай успешно вывел на орбиту семь космических аппаратов. Запуск ракеты со спутниками состоялся в субботу, 5 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

В CASC сообщили, что ракету запустили в 14:01 по местному времени (9:01 по московскому) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Носитель вывел на орбиту шесть спутников «Иньхэ-2» и один коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли. В корпорации отметили, что запуск «Иньхэ-2» направлен на развитие интернет-технологий.

Запуск осуществили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С». В китайской корпорации подчеркнули, что это 410-й запуск ракеты серии «Чанчжэн».

В январе 2021 года Китай вывел на орбиту спутник «Шиянь-13». Аппарат предназначен для проведения испытаний и слежения за космическим пространством.

В июле 2021 года китайские космонавты впервые вышли в открытый космос. Экипаж «Шэньчжоу-12» провел внекорабельные работы.