Депутат Владимир Бурматов заявил, что в Госдуме отказались от идеи умерщвления бездомных животных. Его слова передают «Известия».

Бурматов пояснил, что эту проблему будут решать при помощи стерилизации — соответствующую поправку внесут в закон «Об ответственном обращении с животными» после консультаций с РАН. По словам депутата, таким методом для регулирования численности бродячих животных уже пользуются в ряде субъектов России. «Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано. Коллеги из РАН в своем ответе на наш запрос это подтвердили», — отметил он.

Депутат также подчеркнул, что умерщвление бездомных животных противоречит гуманистической концепции закона об ответственном обращении с животными и является неэффективным. «Поэтому никакого возвращения к эвтаназии в приютах не будет», — резюмировал он. Парламентарий заявил, что у регионов должно появиться право самим решать, что делать со стерилизованными животными: держать в приютах пожизненно или возвращать в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что власти рассмотрят поправки в закон № 498 о животных, которые позволят регионам умерщвлять бездомных собак. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о ситуации с бездомными животными. Он призвал ввести ответственность для местных властей за решение этой проблемы и добавил, что региональным и местным бюджетам следует «разработать меры поддержки гражданских инициатив».