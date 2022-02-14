Российские регионы самостоятельно решат проблему бездомных животных

В Госдуме рассмотрят поправки в закон № 498 об ответственном обращении с животными 14 февраля. Согласно инициативе, российским регионам позволят самостоятельно решать проблему бездомных собак, пишут «Известия».

Парламентарии подтвердили, что соответствующее предложение поступило в рабочую группу. Они отметили, что закон сохранит принцип гуманного отношения к животным. Однако источник «Известий» в правительстве заявил, что де-факто изменения позволят регионам России умерщвлять бездомных собак. С этим мнением согласились и эксперты.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что в регионах некачественно соблюдают существующее законодательство. Средства на создание пунктов передержек не всегда эффективно используются, с чем согласилась председатель ассоциации «Зооправо», юрист Анастасия Федюнина. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо провести проверку в регионах и вынести наказание виновным, подчеркнула она.