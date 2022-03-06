Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бои у Запорожской АЭС связали с документами Украины по ядерному оружию

Бои у Запорожской АЭС связали с хранением документов Украины о создании ядерного оружия

Фото: РИА Новости

Боестолкновения у Запорожской АЭС связали с хранением там документов о работах по созданию Украиной ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России.

По его словам, Украина частично уничтожила, частично вывезла документы о таких работах из Киева и Харькова во Львов.

4 марта Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, объекты АЭС взяты под охрану, персонал продолжил плановую работу по обслуживанию и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России обвинил сенатора США в призыве к столкновению ядерных держав
Брат Нурмагомедова одержал вторую подряд победу в UFC
Россияне массово пожаловались на выбрасывающих мусор из окон соседей
Игры для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске запланированы на март
В ДНР заявили об открытии гуманитарных коридоров
Украину заподозрили в получении плутония от США для создания ядерного оружия
Украинские войска обстреляли ДНР минами запрещенного калибра
Стало известно о подготовке Украины к созданию ядерного оружия в 2014 году
Бои у Запорожской АЭС связали с документами Украины по ядерному оружию
В России заявленные санкции Запада сочли мягкими
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.