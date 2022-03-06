Бои у Запорожской АЭС связали с документами Украины по ядерному оружию

Боестолкновения у Запорожской АЭС связали с хранением там документов о работах по созданию Украиной ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России.

По его словам, Украина частично уничтожила, частично вывезла документы о таких работах из Киева и Харькова во Львов.

4 марта Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, объекты АЭС взяты под охрану, персонал продолжил плановую работу по обслуживанию и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.