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В украинской делегации рассказали о ходе переговоров с Россией

Давид Арахамия заявил, что Москва и Киев слушают друг друга в ходе переговоров по Украине

Фото: Александр Кряжев / ТАСС

Член украинской делегации, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о ходе переговоров между Украиной и Россией. По его словам, стороны довольны тем, что слушают друг друга и ведут активное обсуждение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, говорить о быстром продвижении процесса нельзя. При этом, как отмечает Арахамия, каждый день погибает множество людей, включая гражданских. «Работа над условиями идет 24/7, это тяжело, но мы все равно показываем прогресс», — заявил он.

Второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева прошел в Беловежской Пуще 3 марта. Сторонам удалось договориться о создании каналов связи и взаимодействии для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, по словам Арахамии, состоится на польско-белорусской границе в понедельник, 7 марта.

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Алиса Реброва
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