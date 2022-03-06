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В ООН привели новые данные по числу беженцев с Украины

Верховный комиссар ООН Гранди заявил, что число беженцев с Украины превысило 1,5 миллиона

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число украинских беженцев за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек. Такие новые данные привел Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter.

Этот кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны, пояснил Гранди.

Ранее в ООН заявили, что с 24 февраля на Украине и в Донбассе были убиты более 350 человек.

2 марта сообщалось, что власти Чехии вводят в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины. Он вступил в силу в пятницу, 4 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Анна Щербакова
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