В ООН привели новые данные по числу беженцев с Украины

Число украинских беженцев за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек. Такие новые данные привел Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter.

Этот кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны, пояснил Гранди.

Ранее в ООН заявили, что с 24 февраля на Украине и в Донбассе были убиты более 350 человек.

2 марта сообщалось, что власти Чехии вводят в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины. Он вступил в силу в пятницу, 4 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.