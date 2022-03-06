Глава UFC прокомментировал ситуацию с поединком Волкова в Лондоне

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал ситуацию с возможным пропуском россиянина Александра Волкова турнира промоушена в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

Уайт заявил, что российскому тяжеловесу предложили заранее отправиться в Лондон, чтобы избежать возможных проблем. Однако Волков ответил на это предложение отказом.

Уайт заявил, что в случае срыва поединка он подберет другого соперника для Тома Эспиналла. Схватка между ним и Волковым должна возглавить ивент в Лондоне 19 марта.

1 марта Уайт утверждал, что в UFC намерены провести согласованные поединки с участием российских бойцов. 6 марта на UFC 272 подрались граждане РФ Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов.