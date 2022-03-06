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Спорт

В Минспорта выступили за диалог с международными организациями

Министр спорта Матыцин выступил за диалог с международными организациями

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона выступает за диалог с международными спортивными организациями. Об этом сообщает ТАСС.

Матыцин подчеркнул, что Россия не намерена выступать с позиции пострадавшей стороны. Министр спорта подчеркнул, что большинство федераций наложили санкции на россиян и белорусов под давлением государств. «Думаю, через спорт должен начаться диалог», — добавил Матыцин.

Российские спортсмены столкнулись с санкциями со стороны международных организаций. В частности, отечественные футболисты остались вне международных соревнований. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские клубы и национальные команды от турниров.

Российский футбольный союз (РФС) выразил готовность оспорить санкции ФИФА. Отечественная организация заявила о планах подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Николай Костюков
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