В ЕС прокомментировали финансирование поставки боевых самолетов Украине

Евросоюз не станет направлять финансовые средства на поставку боевых самолетов Украине, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche. Его комментарий приводит ТАСС в воскресенье, 6 марта.

В то же время он предположил, что общие средства ЕС могут пойти на финансирование запчастей и оборудования для Военно-воздушных сил Украины (ВВС).

Некоторые страны — члены ЕС рассматривают такую возможность, подчеркнул Мишель.

По его словам, Евросоюз направит Украине летальное вооружение на сумму 450 миллионов евро и оборонительные средства на 50 миллионов евро.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала страны Евросоюза (ЕС) и НАТО прекратить бездумную «накачку» Украины новейшими системами вооружений во избежание рисков для международной гражданской авиации.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.