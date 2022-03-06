МИД России призвал ЕС и НАТО прекратить «накачку» Украины новейшим вооружением

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала страны Евросоюза (ЕС) и НАТО прекратить бездумную «накачку» Украины новейшими системами вооружений во избежание рисков для международной гражданской авиации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что страны Запада приступили к массированным поставкам на Украину ПЗРК «Стингер», других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.« Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом», — указала Захарова, предупредив, что это может привести к перетоку оружия в теневой оборот.

Также она обвинила Запад в грубом игнорировании целого ряда международных договоренностей и небрежности в отношении реэкспорта продукции военного назначения, отметив, что официальный Брюссель «предпочитает не поднимать эту тему». Она подчеркнула, что «с подачи коллективного Запада начинается масштабное "расползание" по миру опаснейших вооружений».

«Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами», — заключила Захарова.

Ранее военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что решение ЕС поставлять Киеву вооружения — это «дешевая утилизация» устаревшего оружия. Он назвал запланированную военную помощь бесполезной для Украины. По его словам, раньше европейские страны должны были либо утилизировать устаревшие оружие и технику на своей территории, либо поставлять в африканские страны.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.