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МИД России призвал ЕС и НАТО прекратить «накачку» Украины новейшим вооружением

Мария Захарова призвала ЕС и НАТО прекратить «накачку» Украины новейшим вооружением
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД России / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала страны Евросоюза (ЕС) и НАТО прекратить бездумную «накачку» Украины новейшими системами вооружений во избежание рисков для международной гражданской авиации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что страны Запада приступили к массированным поставкам на Украину ПЗРК «Стингер», других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.« Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом», — указала Захарова, предупредив, что это может привести к перетоку оружия в теневой оборот.

Также она обвинила Запад в грубом игнорировании целого ряда международных договоренностей и небрежности в отношении реэкспорта продукции военного назначения, отметив, что официальный Брюссель «предпочитает не поднимать эту тему». Она подчеркнула, что «с подачи коллективного Запада начинается масштабное "расползание" по миру опаснейших вооружений».

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«Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами», — заключила Захарова.

Ранее военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что решение ЕС поставлять Киеву вооружения — это «дешевая утилизация» устаревшего оружия. Он назвал запланированную военную помощь бесполезной для Украины. По его словам, раньше европейские страны должны были либо утилизировать устаревшие оружие и технику на своей территории, либо поставлять в африканские страны.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Марина Совина
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