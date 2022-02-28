Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Поставки вооружений ЕС на Украину назвали «дешевой утилизацией»

Военный обозреватель Литовкин назвал решение ЕС поставлять Киеву оружие утилизацией

Фото: ВСУ / Reuters

Решение Европейского Союза (ЕС) поставлять Киеву вооружения — это «дешевая утилизация» устаревшего оружия. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он назвал запланированную военную помощь бесполезной для Украины. По его словам, раньше европейские страны должны были либо утилизировать устаревшие оружие и технику на своей территории, либо поставлять в африканские страны.

«А теперь они отправляют ее на Украину, где Россия ее просто будет уничтожать. Они посчитали затраты на утилизацию на своей территории и затраты на отправку», — отметил он.

Материалы по теме:
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
26 февраля
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз предоставит Украине оружие на общую сумму полмиллиарда евро. Среди них также будут боевые самолеты. По словам чиновника, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить вооружение украинской армии.

Путин сообщил о начале спецоперации в Донбассе ранним утром 24 февраля. На Украине было введено военное положение, власти разорвали дипломатические отношения с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Ошибки в названии брендов на поддельных сумках стали предметом шуток в сети
Макрон позвонил Путину из-за ситуации на Украине
Военный эксперт указал на невозможность транспортировки вооружений ЕС на Украину
Генсек НАТО оценил возможность введения бесполетной зоны над Украиной
В России помогут получить вид на жительство гражданам Украины, ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против Банка России
За убийство третьего по счету сожителя суд дал россиянке 12 лет
Политолог назвал единственное возможное решение Украины на переговорах
Вероятность повторной атаки хакеров на российские СМИ оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.