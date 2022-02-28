Поставки вооружений ЕС на Украину назвали «дешевой утилизацией»

Решение Европейского Союза (ЕС) поставлять Киеву вооружения — это «дешевая утилизация» устаревшего оружия. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он назвал запланированную военную помощь бесполезной для Украины. По его словам, раньше европейские страны должны были либо утилизировать устаревшие оружие и технику на своей территории, либо поставлять в африканские страны.

«А теперь они отправляют ее на Украину, где Россия ее просто будет уничтожать. Они посчитали затраты на утилизацию на своей территории и затраты на отправку», — отметил он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз предоставит Украине оружие на общую сумму полмиллиарда евро. Среди них также будут боевые самолеты. По словам чиновника, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить вооружение украинской армии.

Путин сообщил о начале спецоперации в Донбассе ранним утром 24 февраля. На Украине было введено военное положение, власти разорвали дипломатические отношения с Москвой.

