Минобороны России сообщило о срыве второй попытки эвакуации из Мариуполя

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, созданный на базе Национального центра управления обороной РФ, сообщил о срыве второй попытки эвакуации мирного населения из Мариуполя, передает ТАСС.

Отмечается, что маршруты были детально проработаны и согласованы с украинской стороной, Россия выполнила все условия по созданию гуманитарного коридора. Однако Киев дезинформировал людей о переносе режима тишины и продолжал обстреливать позиции российских вооруженных сил, утверждает штаб.

«Все эти провокации ясно дают понять, что киевские власти намеренно уклоняются от выполнения достигнутых договоренностей и продолжают свои преступные действия по использованию гражданского населения в качестве живого щита», — пояснили в структуре Минобороны.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что украинские националисты расстреляли группу мирных жителей, которые покидали Мариуполь по гуманитарному коридору. Два человека погибли, четверо получили ранения.

До этого украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гуманитарному коридору через сутки после согласованного с Россией срока.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент страны Владимир Путин.

