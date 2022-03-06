В ДНР сообщили о расстреле националистами колонны беженцев из Мариуполя

Украинские националисты расстреляли группу мирных жителей, которые покидали Мариуполь по гуманитарному коридору. Два человека погибли, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска украинскими боевиками из националистического батальона "Азов" была расстреляна колонна мирных граждан», — сообщил Басурин.

По словам представителя Народной милиции, два человека погибли, четверо получили ранения.

Пока силам ДНР и Вооруженным силам России удалось обеспечить безопасный выход 150 мирным жителям по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска, сообщил Басурин.

Ранее украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гуманитарному коридору через сутки после согласованного с Россией срока.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент страны Владимир Путин.