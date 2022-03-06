Российский газ посчитали незаменимым для Евросоюза

Генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор заявила, что Евросоюз обладает ограниченными запасами газа. Об этом она рассказала в интервью газете Les Echos.

Макгрегор подчеркнула, что запасов газа в Евросоюзе не хватит, чтобы использовать его вместо российского. Она предположила, что Европа не сможет найти ему аналог и посчитала его незаменимым. Гендиректор Engie добавила, что около 40 процентов газа, потребляемого Евросоюзом, поступает из России.

«В некоторых странах Восточной Европы зависимость составляет 100 процентов. Прекращение поставок имело бы тяжелые и очень скорые последствия», — подчеркнула она.

По мнению главы Engie, прекращение поставок газа из России приведет к росту цен на электроэнергию. Изменение стоимости отразится не только на предприятиях, но и на домохозяйствах. Макгрегор заявила, что поставки российского газа в Европу реализуются в нормальном режиме.

«"Газпром" выполняет свои контрактные обязательства, как он всегда делал», — отметила она.

Ранее Еврокомиссия призвала полностью отказаться от нефти и газа из России. С таким заявлением выступила ее глава Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, Евросоюзу следует «масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии».