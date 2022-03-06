Синоптик спрогнозировал москвичам «арктический мешок»

Перед грядущим мощным потеплением москвичей ждет «ультраполярное вторжение». Таким прогнозом поделился ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Предстоящая неделя, по словам синоптика, продемонстрирует жителям Центральной России, что по климату март — совсем не весенний месяц и крайне неустойчив. «Произойдет так называемое "ультраполярное вторжение", которое начнется в аккурат в международный женский день, когда в условиях скоротечных зарядов снега и промозглого северо-восточного ветра, усугубляющего ощущение стужи, ночная температура понизится до минус 6-11, днем не выше минус 3-8», — заявил Тишковец.

Прологом к потеплению станет «арктический мешок», утверждает синоптик. Начиная со среды и до пятницы включительно температура в регионе снизится до минус 13-18 градусов ночью и минус 5-10 днем, что соответствует температурным показателям середины зимы.

Единственным утешением, отметил Тишковец, станет малооблачная погода, при этом солнце будет светить ярко, но не греть. Мороз, по его словам, будет недолгим — уже к следующим выходным значительно потеплеет.

Во второй половине месяца столбики термометров будут колебаться около 0 градусов ночью, днем температура будет подниматься до плюс 5-10 градусов. «Такое тепло будет опережать климатический календарь на целых две недели. При этом снег станет интенсивно таять, и высота снежного покрова окажется ниже 10 сантиметров», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ближайшие дни жителей Центральной России ждут зимние температуры, которые сменятся потеплением во второй половине месяца.