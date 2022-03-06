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Путин рассказал Макрону о ситуации с Запорожской АЭС

Путин заявил Макрону, что Россия контролирует Чернобыльскую АЭС, чтобы избежать провокаций

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Вооруженные силы России контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы избежать провокаций со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Также Путин сказал, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС являются частью пропагандистской кампании. Он добавил, что и ядерная, и физическая безопасность АЭС сейчас под контролем, а радиационный фон вокруг станции находится в пределах нормы.

Это был уже четвертый звонок французского лидера президенту России с начала специальной операции на Украине, о которой Путин объявил 24 февраля. В ходе одного из разговоров Макрон говорил о недопустимости обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, а также потребовал сохранения доступа мирных жителей к дорогам общего пользования.

2 марта президент Франции заявил о планах поддерживать контакт с российской стороной, чтобы убедить ее в «необходимости прекращения военных действий».

Елизавета Новикова
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