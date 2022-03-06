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США начали изучать варианты размещения систем ПВО в Прибалтике

США запросили у военных компаний предложения по интеграции стран Балтии в систему ПВО НАТО

Фото: Brian Woolston / Reuters

Военные США начали изучать варианты размещения комплексов противовоздушной обороны (ПВО) в Литве, Латвии и Эстонии для их интеграции с системой ПВО НАТО. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на запрос предварительных предложений от компаний, размещенный на официальном сайте госзакупок США.

В документе указано, что предложения по размещению систем ПВО в Прибалтике принимаются для «проведения маркетингового исследования и определения заинтересованных и обладающих необходимыми ресурсами компаний».

Ранее перспективу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу оценил директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» политолог заявил, что уничтожение военной инфраструктуры снизит шансы бывшей советской республики на членство в НАТО.

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Игорь Дмитров
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