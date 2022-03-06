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Оценена перспектива вступления Украины в НАТО после спецоперации России

Политолог скептически оценил шансы Украины на членство в НАТО в будущем

Фото: Depositphotos

Уничтожение военной инфраструктуры Украины снизит ее шансы на членство в НАТО. Таким мнением поделился в беседе с «Лентой.ру» директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Политолог скептически оценил вероятность вхождения Украины в НАТО в том числе из-за последствий российской специальной операции по защите населения Донбасса. «Очевидно, что страна, которая имеет территориальные споры с Россией, и страна, чья военная инфраструктура будет практически уничтожена в ходе спецоперации, вряд ли является перспективным членом для НАТО», — рассказал Бышок.

Политолог подчеркнул, что для украинского руководства вопрос членства в Североатлантическом альянсе, скорее всего, перестал быть приоритетным. Бышок назвал первоочередной задачей спасение мирных жителей, которые могут пострадать в ходе спецоперации. Важной договоренностью между Россией и Украиной должны стать согласованные гуманитарные коридоры, уверен он.

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Членство Украины в НАТО обсуждалось во внутренней повестке страны с момента объявления Киевом независимости от Москвы. После событий 2014 года, когда на Украине сменилась власть, новые лидеры страны однозначно выбрали курс на сближение с альянсом. В преамбуле украинской Конституции даже закрепили стремление государства войти в НАТО.

После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал действия Североатлантического альянса. Зеленский поставил под сомнение способность НАТО защитить даже страны-члены организации.

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Дмитрий Настасьев
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