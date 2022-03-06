Секс-символ MMA показала фанатам купание в бассейне

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович искупалась в бассейне на камеру. Ролик доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

31-летняя спортсменка попозировала в купальнике и искупалась на камеру. За 16 часов с момента публикации ролик набрал почти пять тысяч лайков.

Остович считается секс-символом MMA наряду с соотечественницей Пэйдж Ванзант. Американка известна по участию в шоу The Ultimate Fighter, благодаря чему она пробилась в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

В MMA американка провела десять поединков, одержав четыре победы и потерпев шесть поражений. После ухода из UFC Остович перешла в промоушен Bare Knuckle FC.