Путин и премьер Израиля Беннет поговорили в третий раз за неделю

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поговорили в третий раз за неделю и снова обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся в продолжение прошедших накануне переговоров Путина и Беннета. «Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны условились оставаться на связи.

5 марта президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом для обсуждения ситуации на Украине. До этого, 2 марта, российский лидер провел телефонный разговор с Беннетом, в ходе которого они также обменялись мнениями по ситуации вокруг проводимой Россией спецоперации на Украине.

Ранее также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский трижды за сутки поговорил с Беннетом.