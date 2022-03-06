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Путин и премьер Израиля Беннет поговорили в третий раз за неделю

Путин снова обсудил по телефону ситуацию на Украине с премьером Израиля Беннетом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поговорили в третий раз за неделю и снова обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся в продолжение прошедших накануне переговоров Путина и Беннета. «Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны условились оставаться на связи.

5 марта президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом для обсуждения ситуации на Украине. До этого, 2 марта, российский лидер провел телефонный разговор с Беннетом, в ходе которого они также обменялись мнениями по ситуации вокруг проводимой Россией спецоперации на Украине.

Ранее также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский трижды за сутки поговорил с Беннетом.

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Алиса Реброва
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