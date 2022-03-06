Путин предложил форматы встречи для обсуждения ядерных объектов Украины

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном предложил обсудить обеспечение безопасности украинских ядерных объектов во время встречи в формате видеоконференции или в третьей стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе отметили, что таким образом глава государства прокомментировал слова гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выступившего с предложением провести в чернобыльской зоне трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и МАГАТЭ. Предполагалось, что участники встречи обсудят механизм обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине.

«Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране», — отмечается в опубликованном сообщении.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что недавний пожар в районе Запорожской атомной электростанции не затронул «основное» оборудование станции.

О пожаре около Запорожской АЭС стало известно в ночь на 4 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что созовет по этому вопросу экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Госслужба Украины по ЧС уточнила, что на АЭС от единой энергосистемы отключили третий энергоблок. Сейчас работает только четвертый.