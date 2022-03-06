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«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

«Спартак» добился победы над «Динамо» со счетом 2:0 в 20-м туре РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Футболисты «Спартака» дважды поразили ворота соперников еще в первом тайме.

Сперва на 26-й минуте отличился ямайский форвард красно-белых Шамар Николсон. На 38-й минуте Квинси Промес ударом с 22 метров удвоил преимущество гостей. В итоге «Спартак» добился победы над хозяевами поля со счетом 2:0.

На 45-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил уругваец Гильермо Валера, нарушив правила против Зелимхана Бакаева.

«Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице после 20 туров. «Спартак» занимает девятую строчку.

Николай Костюков
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