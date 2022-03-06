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Названы самые распространенные симптомы варианта омикрона ВА.2

В Роспотребнадзоре симптомами ВА.2 варианта омикрона назвали усталость и головокружение

Фото:Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Заражение ВА.2 вариантом омикрон-штамма коронавируса проявляется в виде усталости и головокружения. Также распространенным симптомом является потеря обоняния. Об этом ТАСС рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

«В литературе есть информация о том, что при заражении ВА.2 COVID-19 чаще проявляется такими симптомами, как усталость и головокружение. Кроме того, заболевание может сопровождаться кашлем, чиханием и болью в горле, также довольно часто встречается потеря обоняния», — рассказала она.

По словам главного врача городской клинической больницы №52 в Москве Марьяны Лысенко, заразившиеся омикроном жалуются на сухой непродуктивный кашель, боль в горле, нарушения стула, выраженную головную боль и слабость. При этом, слабость, интоксикация и температура при омикроне менее выражены, чем при дельте.

Ранее Черкашина сообщила, что доля варианта омикрон-штамма ВА.2 в России составляет восемь процентов. Врач заверила, что такой вариант омикрон-штамма успешно фиксируется в России с помощью различных тест-системами для ПЦР-диагностики COVID-19.

Марина Совина
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