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Российский губернатор опроверг информацию об обстреле города

Губернатор Белгородской области Гладков назвал фейком данные об обстреле города 5 марта

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг данные об обстреле города вечером 5 марта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы точно понимаем, что это никакой не обстрел. Это фейковая информация, которая появилась вчера вечером, не соответствует действительности. Пострадавших нет. Разрушений серьезных нет, в нескольких местах повреждена обшивка жилого дома, но выехали аварийные службы, выехал мэр, с жильцами проговорили, все спокойны», — сообщил в мессенджере глава региона.

По его словам, вспышки над жилыми домами, о которых сообщали местные жители, возникли из-за хлопка на одной из улиц. В настоящий момент причину произошедшего выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о случаях стрельбы на границе с Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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Елизавета Новикова
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