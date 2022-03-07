Ягр оценил шансы Овечкина побить снайперский рекорд Гретцки в НХЛ

Форвард чешского «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр выразил уверенность в том, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Это неизбежно. Овечкин в итоге обгонит Горди Хоу, затем Гретцки и станет рекордсменом НХЛ. Я уже говорил об этом. У него есть подписанный пятилетний контракт. Думаю, он сделает это раньше, чем соглашение истечет», — заявил Ягр.

Чех также отметил, что хоккей в последнее время изменился. Это, по словам Ягра, играет на руку Овечкину. «Единственное, что может остановить его — травмы, но это должен быть какой-то несчастный случай или что-то в этом роде», — добавил Ягр.

6 марта Овечкин забросил 764-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился к Ягру, находящемся на третьем месте в списке лучших снайперов в истории, на расстояние двух шайб.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в активе которого 801 гол.