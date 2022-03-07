Овечкин рассказал о цели в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских хоккеистов. О цели игрока сообщается на сайте лиги.

Россиянин также отметил, что это событие станет большой вехой. На данный момент лучшим снайпером среди европейцев является чех Яромир Ягр, который не выступает в НХЛ. На его счету 766 шайб. Овечкин отметился 764 голами за карьеру в лиге.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 55 матчей. Россиянин забросил 34 шайбы и сделал столько же результативных передач.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в активе которого 801 гол.