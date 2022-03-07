Цены на видеокарты упали

Цены на видеокарты AMD и Nvidia в европейском регионе резко упали. Об этом сообщает немецкое издание 3DCenter.

Журналисты заметили, что стоимость видеокарт от Nvidia и AMD в Германии снизились до рекордной отметки — последний раз такая низкая цена была зафиксирована в начале 2021 года. Сообщается, что стоимость видеокарт RTX 3000-й серии и Radeon RX 6000 оказалась выше рекомендованной розничной цены на 41 и 35 процентов соответственно. Годом ранее стоимость видеокарт AMD и Nvidia была выше РРЦ на 42 и 34 процента соответственно.

«Конечно, это все еще больше, чем вы должны платить за графические процессоры, но это самые низкие цены, которые мы видели с января 2021 года», — отметили авторы. Специалисты заметили, что цены на видеокарты в Европе падают с 12 декабря, когда они были оценены примерно на 80 процентов выше РРЦ.

Согласно статистике, самые высокие цены на устройства были зафиксированы в мае 2021 года. Тогда стоимость видеокарт AMD и Nvidia превышала рекомендованную розничную цену на 116 и 218 процентов соответственно.

Авторы подчеркнули, что снижение цен частично связано с рынком криптовалют, так как видеокарты используются для майнинга. Аналитики обратили внимание на падение курса Ethereum.

В середине февраля эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков заявил, что дефицит на рынке видеокарт вызван майнингом, так как их используют для добычи криптовалюты. По словам специалиста, дефицит ликвидируется двумя способами: либо падением спроса, либо увеличением производства.