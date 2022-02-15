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Названо условие снижения цен на видеокарты

IT-эксперт Синяков назвал условием снижения цен на видеокарты эволюцию добычи криптовалют

Фото: Shutterstock

Дефицит на рынке видеокарт вызван майнингом, так как их используют для добычи криптовалюты, рассказал «Ленте.ру» эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков. Он перечислил условия, которые могут привести к снижению цен на комплектующие для компьютеров.

«Я думаю, если с криптовалютой не случится ничего драматического, то есть власти не скажут, что мы, вообще, это все запрещаем навсегда и будем сажать тех, кто добывает криптовалюту, то, скорее всего, эта ситуация будет такая, как сейчас», — поделился он.

По словам Синякова, дефицит ликвидируется двумя способами: либо падением спроса, либо увеличением производства. Но второй вариант маловероятен, так как рынок криптовалют достаточно стихийный, и производители не уверены в будущем.

«У производителей сложная ситуация. Во-первых, есть сильно выросший спрос за счет майнинга, с другой стороны, они абсолютно не представляют, что будет завтра. То есть ты строишь некое избыточное количество фабрик с запасом на будущее, и вдруг что-то случается с криптовалютами, например, и все видеокарты становятся невостребованными, а твои деньги, вложенные в новые фабрики, себя не окупают», — объяснил он.

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Цены на видеокарты завышены, так как их используют в качестве средства производства денег, отметил эксперт. По его мнению, их стоимость может снизиться, если они перестанут отвечать требованиям по расчету алгоритмов криптовалют, и им на замену придут новые. «Алгоритмы совершенствуются. Возможно, старые видеокарты будут потихонечку превращаться в тыкву, то есть не будут добывать такого количества криптовалют, как раньше. Потребуются новые видеокарты, но опять возникнет дефицит, опять возникнет спрос на видеокарты на новых чипах с новыми возможностями для добычи криптовалют. Тогда на старые видеокарты спрос упадет, и цена упадет, а на новые — наоборот», — рассказал Синяков.

Ранее эксперты компании-производителя антивирусных программ ESET назвали новый популярный способ кражи криптовалют с криптокошельков, а также нелегального майнинга, основанный на невзаимозаменяемых токенах (NFT).

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Екатерина Смирная
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