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Назван новый способ кражи криптовалют

«Ъ»: NFT-токены стали новым популярным способом кражи с криптокошельков

Фото: Stillness InMotion / Unsplash

Эксперты компании-производителя антивирусных программ ESET назвали новый популярный способ кражи криптовалют с криптокошельков, а также нелегального майнинга, пишет «Коммерсантъ». Новая незаконная технология основана на невзаимозаменяемых токенах (NFT).

О новом способе, к которому прибегают злоумышленники, рассказал руководитель одного из направлений ESET Александр Пирожков. По его словам, в 2021 году мошенники начали распространять вредоносные программы для нелегального майнинга криптовалют и кражи средств с криптокошельков через уникальные токены NFT и мобильные приложения.

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Часто процесс происходит так: во время компьютерной игры геймеру предлагается NFT-токен с уникальной суперсилой или оружием для персонажа. В такой токен вшит вирус, который затем получает доступ к криптокошельку игрока.

Прежде основными способами кражи средств с криптокошельков жертв были приложения для загрузки торрент-файлов и сайты с эротическим контентом.

По данным ESET, Россия в 2021 году осталась мировым лидером по количеству криптовалютных угроз. На нее пришлось 11,2 процента от общего количества пострадавших в подобных хакерских атаках.

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Платон Щукин
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