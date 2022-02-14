Назван новый способ кражи криптовалют

Эксперты компании-производителя антивирусных программ ESET назвали новый популярный способ кражи криптовалют с криптокошельков, а также нелегального майнинга, пишет «Коммерсантъ». Новая незаконная технология основана на невзаимозаменяемых токенах (NFT).

О новом способе, к которому прибегают злоумышленники, рассказал руководитель одного из направлений ESET Александр Пирожков. По его словам, в 2021 году мошенники начали распространять вредоносные программы для нелегального майнинга криптовалют и кражи средств с криптокошельков через уникальные токены NFT и мобильные приложения.

Часто процесс происходит так: во время компьютерной игры геймеру предлагается NFT-токен с уникальной суперсилой или оружием для персонажа. В такой токен вшит вирус, который затем получает доступ к криптокошельку игрока.

Прежде основными способами кражи средств с криптокошельков жертв были приложения для загрузки торрент-файлов и сайты с эротическим контентом.

По данным ESET, Россия в 2021 году осталась мировым лидером по количеству криптовалютных угроз. На нее пришлось 11,2 процента от общего количества пострадавших в подобных хакерских атаках.