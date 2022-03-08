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Авиация ВКС России уничтожила 32 военных объекта на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении 32 военных объектов на территории Украины

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России во вторник, 8 марта, уничтожила 32 военных объекта на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта», — уточнил представитель ведомства. Он отметил, что среди целей было четыре пункта управления, три радиолокационных станции, два склада горючего, а также 23 района сосредоточения вооружения и военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ЛНР и ДНР об оказании помощи.

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Сергей Равин
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