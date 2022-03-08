Европейская организация по ядерным исследованиям приостановила участие России

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила статус страны-наблюдателя для России. Обетом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЦЕРН.

Решение связано со специальной операцией России на Украине. «Статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Кроме того, организация временно отказалась участвовать в новых коллаборация с Москвой.