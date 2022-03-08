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Европейские дипломаты снова покинули заседание из-за российских коллег

Европейские дипломаты покинули заседание ОЗХО во время выступления российских коллег

Фото: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Дипломаты из Европы и их партеры покинули заседание Исполнительного совета организации о запрещении химического оружия (ОЗХО) во время выступления российской делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол Франции в Нидерландах Люис Васси заявил, что этот жест связан с тем, что представители России начали обвинять своих западных коллег в «цинизме».

При этом он заявил, что российская делегация отрицала претензии Европы по вопросам, связанным с Украиной, Сирией и отравлением блогера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Во вторник, 1 марта, ряд делегаций покинул заседание конференции по разоружению в Женеве во время выступления главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Роман Кирьянов
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