Россиянам назвали способы грамотно вести бюджет

Названы способы грамотно вести бюджет в условиях снижения курса рубля. Об этом пишут «Известия».

В частности, следует сократить расходы на излишества и не скупать бытовую технику, лучше тратить средства на самообразование, облигации или, если позволяют доходы, на недвижимость. Самое же главное — сохранить рассудительность, считает инвестор и психолог Ксения Аверс. По ее утверждению, спокойствие поможет избежать ошибок и сохранить текущий капитал.

В свою очередь, руководитель компании «Содействие» Алексей Лашко рекомендует снизить кредитную нагрузку, а также попробовать отслеживать свои траты, сопоставляя их с финансовыми возможностями.

Ранее инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов, наоборот, заявил, что если россияне планировали приобрести бытовую технику, то им следует поторопиться. Он предупредил, что бытовая техника с высокотехнологичными компонентами или товары, которые поставляют зарубежные концерны из Европы, США и Японии, могут временно покинуть российский рынок. Такие предметы, как утюги и чайники останутся в продаже, однако стратег допустил их подорожание на 30-40 процентов.

5 марта Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что введенные западными странами санкции против России окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для многих государств. Фонд спрогнозировал рост цен во всем мире. Отмечалось, что во многих странах кризис создает неблагоприятные экономические потрясения для инфляции и для экономической активности «на фоне и без того повышенного ценового давления».