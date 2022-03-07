Россиян предупредили о подорожании бытовой техники

Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов заявил, что если россияне планировали приобрести бытовую технику, то им следует поторопиться. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».

Суверов предупредил, что бытовая техника с высокотехнологичными компонентами или товары, которые поставляют зарубежные концерны из Европы, США и Японии, могут временно покинуть российский рынок. Такие предметы, как утюги и чайники останутся в продаже, однако стратег допустил их подорожание на 30-40 процентов.

Специалист добавил, что спрос на бытовую технику, как и на другие импортные товары, вплоть до лекарств, на данный момент превышает пополнение количества. Нередко эта проблема возникает из-за перебоев в логистике, поскольку некоторые контейнерные компании ввели санкции против России. Поэтому эксперт призвал покупать бытовую технику сейчас, пока она не выросла в цене.

«Однако нужно понимать, что бытовая техника — не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно», — заключил он.