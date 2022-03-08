Утверждено постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР

Утверждено постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Новое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, бесплатная медицинская помощь должна предоставляться всем, кто приехал из Украины, ДНР и ЛНР в Россию. В числе безвозмездных услуг — первичной медико-санитарная помощь, вакцинация, а также выдача лекарств по рецептам врачей.

Помимо этого, беженцам будут оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь, если она является неотложной.