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Утверждено постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР

Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Утверждено постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Новое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, бесплатная медицинская помощь должна предоставляться всем, кто приехал из Украины, ДНР и ЛНР в Россию. В числе безвозмездных услуг — первичной медико-санитарная помощь, вакцинация, а также выдача лекарств по рецептам врачей.

Помимо этого, беженцам будут оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь, если она является неотложной.

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Варвара Кошечкина
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